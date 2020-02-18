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صنعاء - ياسمين الخيامي - عائلة جنوبية تطير فرحا بعد حصولها على جائزة مالية كبيرة من هذه الدولة الخليجية ..وحين فتحت لها حساب في البنك كانت المفاجئة الصادمة التي لم يتوقعها احد

2020/02/18 الساعة 09:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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