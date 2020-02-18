العميد اليمني: الجيش لقن الحوثيون دورسًا قاسية في مختلف جبهات الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العميد اليمني: الجيش لقن الحوثيون دورسا قاسية في مختلف جبهات الجوف
الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365
أكد قائد اللواء 22 مشاة بالجيش اليمني، العميد ركن اليمني عبدالله الضاوي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تتكبد يوميًا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال محاولاتها الفاشلة بالتسلل في جبهات محافظة الجوف المختلفة.
وأضاف العميد الضاوي - في تصريح لصحيفة (26 سبتمبر) الناطقة باسم الجيش اليمني - أن الجيش أفشل كل محاولات الميليشيا الحوثية للتسلل باتجاه مواقع محررة في المحافظة وكبدوها قتلى وجرحى في صفوفها.
وأوضح أن الجيش اليمني دحر الميليشيا وأفشل هجماتها التي أعدت لها منذ شهور، مؤكدًا أنهم لقنوا الميليشيا دروسًا قاسية لن تنساها.
وحيا قائد اللواء 22 مشاة موقف قبائل الجوف الذين هبوا إلى الجبهات للقتال جنبًا الى جنب مع القوات المسلحة اليمنية.
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