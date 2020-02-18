شكرا لمتابعة خبر عن قرارات مرتقبة بتغيير قيادات 8 ألوية في مراكز عليا بالسلك العسكري (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو : مذيعة قناة العربية تفقد أعصابها على الهواء .. بسبب مطار مأرب الدولي (شاهد ماحدث ) مصادر عسكرية : تكشف آخر التطورات الميدانية للمعارك في مختلف الجبهات في الجوف بالصور : تعرف على القيادي العسكري البارز في المجلس الانتقالي الذي اغتيل امس في العاصمة الموقتة عدن ومن يكون (الاسم والتفاصيل) إجتماع مؤتمري بشأن رفع العقوبات على السفير أحمد علي عبدالله صالح

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