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صنعاء - ياسمين الخيامي - 22 مليون مصاب و12 ألف قتيل ..فيروس لا يرحم ينتشر الان ويفتك بالجميع بصورة مرعبة واشد خطرا من فيروس كورونا

في حين إنشغال العالم بأسره في الوباء الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا في الصين، فإنه في الولايات المتحدة يستعر وباء اللإنفلونزا، حيث سجل هذا الموسم حوالي 22 مليون مصاب و 12 ألف حالة وفاة بسببه.

ويلاحظ أن هذا الوباء في الولايات المتحدة لم يحدث منذ فترة طويلة. ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، هذا العام، تهيمن أنفلونزا ” В”، التي عادة ما تكون أقل انتشارا وشيوعا، بالإضافة إلى فيروس “H1N1” الوبائي الموسمي الذي يسبب المرض، المعروف أيضا باسم أنفلونزا الخنازير.

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ويشار إلى أن الفيروس قد عبر بالفعل المحيط ووصل إلى أوروبا، ففي أوروبا تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة بسبب الأنفلونزا من نوفمبر 2019 إلى فبراير 2020، وفق موقع “tsargrad”.