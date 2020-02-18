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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير قطر يباغت الجميع ويمنح مذيع قناة الجزيرة الشهير فيصل القاسم هذا المبلغ الخرافي ( شاهد وثيقة رسمية تكشف حجم المبلغ الذي سيجعل فيصل القاسم من الاثرياء )

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