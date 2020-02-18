عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلاق حملة واسعة لإنشاء مركز لعلاج السرطان في حضرموت

الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

أعلن محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، عن إطلاق حملة واسعة لإنشاء مركز لعلاج السرطان بالمحافظة والسعي الحثيث والتحرّك السريع لتحويل المركز الى واقع بمواصفات حديثة ومتطورة لخدمة المرضى بالمحافظة وعموم المحافظات.



جاء ذلك في المهرجان الذي نظمته الإثنين، مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة سرطان الطفل الذي يصادف 15 فبراير من كل عام .

ودعا المحافظ رجال الخير والمجتمع الى التفاعل مع هذا المشروع المهم وتنفيذ هذه المهمة الإنسانية النبيلة .. معلناً عن دعم السلطة المحلية لحملة "نحبكم 5" بمبلغ مليوني ريال لصالح مرضى السرطان .

وأكد اللواء البحسن، وقوف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" ومواصلة دعمها نظير ما تقدّمه لمريض السرطان ورعايته والعناية به وخصوصاً المرضى من الأطفال.. داعياً رجال الخير والإحسان والمجتمع الى الوقوف إلى جانب المؤسسة ودعمها لتنفيذ برامجها الهادفة للتخفيف عن مريض السرطان، ورسم الفرحة على محيّا الأطفال المصابين بالمرض .

بدوره أشار مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الى أن احتفال العالم باليوم العالمي لسرطان الطفل يأتي للتذكير بمعاناة المرضى من الأطفال وايصال رسائل توعوية للمجتمع والأسرة بأهمية وقاية أبنائهم من المرض عبر وسائل الوقاية المختلفة، والتعريف بأهمية تطعيم أولادهم عبر حملات التطعيم المختلفة، التي تعدّ مهمة للوقاية من الأمراض.

Advertisements

فيما تطرق عضو مجلس أمناء المؤسسة د.عبدالقادر محمد بايزيد إلى جهود المؤسسة والمركز الوطني لعلاج الأورام الذين استقبلوا خلال العشر السنوات الماضية أكثر من 3 آلاف و60 مريض من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تردّد على المركز عدد 9058 مريض.

وأوضح أن بيانات سجل حضرموت لمكافحة السرطان خلال السنوات الماضية أكدت أن سرطانات الدم تحتل المركز الأول في الإصابة بالمرض، تليها سرطانات الجهاز الهضمي والثدي ، داعياً الى ضرورة تكاتف الجميع للأخذ بيد كل من أبتلي بهذا المرض.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور وليد عبدالله البطاطي أن تدشين مهرجان سرطان الطفل وحملة "نحبكم 5" يأتي بالتزامن مع احتفال العالم بيوم السرطان 4 فبراير وسرطان الطفل 15 فبراير والذي سيشهد عدة أنشطة ووقائع يعود ريعها لمرضى السرطان .

فيما أكدت كلمة لطفلة مريضة أن النظر إلى المستقبل بأمل ليس بمستحيل أو ببعيد ، وأنهم قادرون على دحر هذا البلاء بإذن الله ثم بمساندة المجتمع.

وجرى في الحفل الذي تخلله مشهد تمثيلي هادف، وأناشيد ترحيبية، تدشين حملة "نحبكم"5 لدعم مرضى السرطان من قبل أحد الأطفال المصابين بالمرض، وكذا تكريم عدد من الاطفال المصابين ومنحهم هدايا للرفع من معنوياتهم النفسية .

حضر الحفل رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، وعدد من الكوادر الصحية وممثلي المنظمات الدولية والمحلية والمسؤولين التنفيذيين.