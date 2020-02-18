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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل ..صدور قرارات جمهورية جديدة بتعيينات في مناصب رفيعة (الأسماء + المناصب)

صدر اليوم قرار رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 2020م بتعيين امين علي عبدالله البحر ، ومنصور علي علي سعيد اللكومي، عضوين في مجلس الشورى.

وأمس صدر قرار لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى رقم (20) لسنة 2020م، بتعيين عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، حزام محمد يحيى الاسد عضوا في مجلس الشورى. وتأتي هذه القرارات غير القانونية، ضمن القرارات المستمرة التي تصدرها مليشيات الحوثي، منذ بداية إشعالها للحرب وانقلابها على الشرعية الدستورية في نهاية عام 2014.

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وردنا قبل قليل ..صدور قرارات جمهورية جديدة بتعيينات في مناصب رفيعة (الأسماء + المناصب)

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