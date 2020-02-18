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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مأرب.. توزيع 10 ألاف سلة غذائية للنازحين الثلاثاء 18 فبراير 2020 الخليج 365 - مأرب وزعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي بالتعاون مع فرع الهلال الاحمر اليمني اليوم 10 ألاف سلة غذائية للنازحين في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب .

Advertisements وأوضح مدير مديرية مدينة مأرب محمد فرحان أن الاوضاع الانسانية للنازحين بالمحافظة بحاجة الى وقفة جادة من المنظمات الدولية للتخفيف من المعاناة والاوضاع الصحية وتقديم يد العون باقامة المشاريع التنموية والخدمية المستدامة. ومن جانبه اوضح مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب سيف مثني أن مأرب استقبلت موجة نزوح كبيرة خلال الأسابيع الماضية بلغت 4 ألف 500 أسرة من مخيم الخانق بمحافظة صنعاء ومن المديريات الشمالية الغربية للمحافظة.. داعيا المنظمات الدولية والاقليمية الى تقديم الاغاثة العاجلة والمأوى وجميع المتطلبات للنازحين .

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