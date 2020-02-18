عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جامعة إقليم سبأ تستعد لإقامة أول مؤتمر علمي في أكتوبر المقبل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365 - مأرب

تستعد جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب لإقامة أول مؤتمر علمي لها في شهر أكتوبر المقبل بعنوان "التعليم في اليمن - تحديات الواقع وآفاق المستقبل".



وأعلنت الجامعة خلال فعالية نظمتها، اليوم، البرنامج العام التحضيري لإقامة المؤتمر واستقبال الأبحاث والدراسات العلمية من كافة الباحثين الأكاديميين في الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة والباحثين المهتمين بقضايا التعليم والعاملين في المؤسسات البحثية، وتحكيمها وصولاً إلى عقد المؤتمر.

وأشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، بتنامي أنشطة وجهود الجامعة بمختلف الجوانب منذ إنشائها عام 2016م لتكون صرح علمي متميز، رغم حداثة إنشائها والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

Advertisements

وأكد مفتاح، أهمية إقامة المؤتمر العلمي في تقييم الوضع التعليمي في اليمن وفي مقدمتها محافظة مأرب والاستفادة من الرؤى والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر للارتقاء بمستوى التعليم كون التعليم هو حجر أساس التنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على الشعب اليمني.

وتطرق إلى توجيه ميليشيا الحوثي الانقلابية السلالية معاول الهدم للتعليم والمؤسسات التعليمية، ومحاولاتها لاستبدال التعليم بمناهج طائفية وسلالية وثقافة الكراهية والموت لتغرس من خلالها العبودية في عقول الأجيال وتضمن استدامة الصراع في اليمن.

ولفت إلى سعي المليشيا الانقلابية لنشر الجهل بين المجتمع من أجل نشر ثقافتها ومشروعها السلالي وأفكارها الظلامية القائمة على الموت والعبودية والكراهية .. منوها إلى أن هذه المليشيا المدعومة من إيران تدرك أنها لا يمكن أن تستمر بمشروعها في ظل التعليم والمجتمع المتعلم.

من جانبه أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد حمود القدسي، إلى سعي الجامعة من خلال هذا المؤتمر إلى الاسهام في تحريك المياه الراكدة وتقديم رؤية ناضجة ومنهجية لوضع التعليم في اليمن بشقيه العام والعالي، وما يواجهه من تحديات ومعوقات وسبل التغلب عليها والعبور بالتعليم إلى مستقبل واعد. بدوره استعرض الدكتور مطهر البرطي في كلمته عن اللجنة التنظيمية للمؤتمر، محاور المؤتمر ومراحله والجداول الزمنية لكل مرحلة .. منوها إلى الوظائف التي تمارسها الجامعة وتشمل الوظيفة التعليمية وإعداد المخرجات في كافة التخصصات التي تخدم التنمية في المجتمع، ووظيفة تقديم خدمات للمجتمع من خلال الاستشارات والتدريب والوظيفة البحثية للإسهام في حل الكثير من القضايا التي تواجه المجتمع وتقديم الرؤى التي تساهم في النهضة والتنمية.

حضر الفعالية رئيس جامعة البيضاء الدكتور جبر الولي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وعدد من الباحثين ومدراء العموم في السلطة المحلية بمحافظة مأرب.