عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فريق أممي لنزع الألغام البحرية يزور مديرية المخا

الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365 - تعز

اكد مدير عام مديرية المخأ عبدالرحيم الفتيح أن المديرية أصبحت بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية وأن السلطة المحلية ملتزمة بتسهيل عمل المنظمات وإزالة أي عوائق تواجهها.



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جاء ذلك خلال لقائه فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنزع الالغام برئاسة جيس لوكيت الذي يزور المخا حاليا للاطلاع وتقييم وضع المديرية من حيث الألغام للعمل على ازالتها.

وأشار الفتيح إلى حجم موجات النزوح التي سببتها زراعة المليشيا للالغام البحرية وحرمان الالاف الاسر من العمل.. مؤكدا حاجة المديرية لنزع الالغام وحماية المواطنين منها.

من جانبه قال لوكيت، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يقدم على أي نشاط دون التنسيق مع السلطة المحلية وهو ما سيحدث في المخا ..مؤكدا حاجة البرنامج إلى مساعدة السلطة المحلية في تحديد مناطق المدنيين الملغمة للعمل على إزالتها .