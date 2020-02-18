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إنجاز 29 مشروعا بوادي وصحراء حضرموت بكلفة 3 ملايين دولار 

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إنجاز 29 مشروعا بوادي وصحراء حضرموت بكلفة 3 ملايين دولار

الثلاثاء 18 فبراير 2020

إنجاز 29 مشروعا بوادي وصحراء حضرموت بكلفة 3 ملايين دولار 

الخليج 365 - سيئون

بلغت المشاريع المنفذة بوادي وصحراء حضرموت ٢٩ مشروعا تنمويا بكلفة 3 ملايين و300 ألف دولار، من اجمالي 91 مشروعا تنمويا تم اعتمادها بتكلفة ٣٩ مليون و480 ألف دولار من حصة مبيعات النفط.

 

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واشارت لجنة المناقصات بالوادي والصحراء، في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، الى اللجنة ان 11 مشروعا اضافيا سيتم انجازها بصورة كاملة مع نهاية شهر مارس المقبل بتكلفة مليون و٧١٦ دولار.

 

وذكرت اللجنة ان المشاريع التي تم انجازها شملت قطاعات الكهرباء والتعليم الفني والتعليم الجامعي والعام والأشغال العامة والزراعة والصحة والمالية ومياه الريف والمؤسسة المحلية للمياه والثقافة و الادارة المحلية و توزعت في عموم مديريات الوادي و الصحراء.

 

وشدد الكثيري خلال الاجتماع على المتابعة الدورية والرقابة الميدانية للجان الإشراف الفنية لسير  تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية.

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