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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفير الدعيس يلتقي وزير الخارجية اللبناني
الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
بحث سفير اليمن في بيروت عبدالكريم الدعيس اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور ناصيف حتِّي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
واطلع الدعيس الوزير اللبناني على مسار الأحداث والتطورات التي تشهدها اليمن وجهود الحكومة الشرعية في التخفيف والحد من معاناة المواطنين وسعيها الدائم لتحقيق السلام الشامل والذي يقابله تعنت من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تسعى لإفشال كافة المبادرات الدولية الهادفة لإنهاء الحرب.
بدوره أكد الوزير اللبناني وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الشرعية مبدياً تعاون بلاده مع كل الجهود الدولية التي بذلت وتبذل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في البلاد.
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