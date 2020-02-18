اخبار الخليج / اخبار اليمن

السفير الدعيس يلتقي وزير الخارجية اللبناني 

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الدعيس يلتقي وزير الخارجية اللبناني  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفير الدعيس يلتقي وزير الخارجية اللبناني

الثلاثاء 18 فبراير 2020

السفير الدعيس يلتقي وزير الخارجية اللبناني 

الخليج 365 - متابعات

بحث سفير اليمن في بيروت عبدالكريم الدعيس اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور ناصيف حتِّي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

Advertisements

 

واطلع الدعيس الوزير اللبناني على مسار الأحداث والتطورات التي تشهدها اليمن وجهود الحكومة الشرعية في التخفيف والحد من معاناة المواطنين وسعيها الدائم لتحقيق السلام الشامل والذي يقابله تعنت من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تسعى لإفشال كافة المبادرات الدولية الهادفة لإنهاء الحرب.

 

بدوره أكد الوزير اللبناني وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الشرعية مبدياً تعاون بلاده مع كل الجهود الدولية التي بذلت وتبذل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الدعيس يلتقي وزير الخارجية اللبناني  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا