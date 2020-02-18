شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل وأسباب المواجهات الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينة المهرة بين قوات سعودية ومسلحين قبليين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هام وفي غاية الخطورة : تمرد إماراتي جديد في جزيرة ”سقطرى.. ضباط يقودون فوضى وقطع الطرقات ومحاولات اقتحام معسكرات الحكومة شاهد : سخرية عارمة من حسن نصر الله بسبب قميص ابنه (صورة) المجلس الانتقالي : لن نسمح بوجود اي توتر امني يهدد الهدوء والسكينة في عدن تحذير صيني هام وعاجل : اذا ريت هذه العلامات في اي شخص عليك الابتعد وممنوع الاقتراب منه حتى لو يكون احد اولادك ولا زوجتك لأنه مصاب بفيروس كورونا القاتل (شاهد)

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