شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل :قائد عسكري يرد.. على ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن اقتراب الحوثي من مأرب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 12:58 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت وكالة اخبار دولية عن مخاطر تحيط بمدينة مارب بعد ان حققت ميليشيا الحوثي، تقدما في معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة مأرب .

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ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر عسكري يمني قوله أن جماعة الحوثي شنت هجوما على الجيش اليمني شمال غربي مأرب، اندلعت على أثره معارك استمرت 6 ساعات، تمكنت خلالها الجماعة من السيطرة على منطقة الجرف في مديرية مدغل الجدعان.

وأضاف المصدر أن التقدم الميداني لجماعة الحوثي تحقق عقب تمكنها من التقدم باتجاه منطقة السحيل. وأشار إلى أن طيران التحالف شن 4 غارات على مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وأشارت الوكالة الجيش اليمني قد استحدث معسكرا على بعد 20 كم من مدينة مأرب، لاستقبال المتطوعين والمقاتلين القبليين لإسناد الجيش اليمني في مواجهة تقدم الحوثيين باتجاه مدينة مأرب.

وتعقيبا على هذا الخبر قائد عسكري رفيع يؤكد ان هذه الاحداث تم تداولها مطلع هذا الشهر وان ما يروج له الحوثي من اشاعات لن يثني الجيش عن السير قدما نحو تحرير اليمن من مليشيا الحوثي .

