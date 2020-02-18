شكرا لقرائتكم خبر عن ريشة الرسام الكارتير اليمني الشهير رشاد السامعي تطال "بسخرية" محمد العرب مراسل قناة الحدث والعربية ..والاخير يرد "صورة وفيديو " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 01:07 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

خرج مراسل العربية والحدث عن صمته وهو يرد على الرسوم الساخرة التي استهدفته من قبل الرسام اليمني الشهير رشاد السامعي ونشرت في صحيفة المصدر المقربة من جماعة الاصلاح ( الاخوان المسلمين في اليمن ) .



وقال العرب في التغريدة التي رصدها يمن تايم : اعمل في مهنة المتاعب منذ 26 سنة عموما سيدرك الجمهور الحقيقة عندما يشاهدون الطائرات تقلع وتهبط في مطار مأرب الدولي علما ان التقرير تكلم عن تخصيص المكان والقيام بتحليلات التربة والتعاقد مع الشركات عموما الرسم جميل ويحق لرسام الكارتير ما لا يحق غيره ومن اجل #مأرب يهون كل شيء .

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من جانبه سفير اليمن السابق عبدالوهاب طواف يرد على استهداف العرب بقوله : يقوم الأخ محمد العرب بجهود جبارة لخدمة مشروع استعادة الدولة اليمنية.

جهود ستظل خالدة في صفحات التاريخ.

شكرا محمد، وغداً ستُكرم في صنعاء كبطل عربي شارك اليمانيون أحزانهم وأوجاعهم وقهرهم وتشردهم.

