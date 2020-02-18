شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد مفترس يلتهم طفلًا من قبضة والده خلال لحظات.. وعندما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكن رجل بطريقة، شبه إعجازية، من إنقاذ طفله الصغير من أنياب أسد جبال كاد يفترسه في إحدى حدائق الحيوانات في ولاية كاليفورنيا.

ووفقاً لموقع “فوكس نيوز” فإن أسرة من 6 أشخاص كان يسيرون في منتزه وايتينغ رانش وايلدرنيس في مدينة ليك فورست بكالفورنيا، عندما وقع الحادث المؤلم، حيث كان أحد الأطفال وعمره 3 أعوام يسير أمام والده قبل أن يهجم عليه فجأة أسد جبال.

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وأوضح الموقع أن الأسد الذي ظهر فجأة التقط الطفل من رقبته، لكن الأب سارع بضرب الأسد بحقيبة ظهر مما جعل ذلك الحيوان المفترس يفلت الطفل الصغير، ويتناول الحقيبة بدلا منه، ويقفز إلى إحدى أشجار المنتزه.

وذكرت هيئة مكافحة حرائق مقاطعة أورانج إنه جرى نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة، فيما قال مسؤولون في الحديقة إن ذلك الأسد قد جرى قتله لاحقا.