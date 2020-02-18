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صنعاء - ياسمين الخيامي - محكمة تجبر زوجا عربيا بالرجوع إلى زوجته مع فرض غرامة مالية (تفاصيل)

قضت محكمة مغربية في مراكش، قسم قضاء الأسرة، حكما يقضي برجوع زوج إلى بيت الزوجية مع النفاذ والصائر، وذلك بعد أن غاب عنه منذ شهر تموز/ يوليو من السنة الماضية.

وحكمت المحكمة الابتدائية في مراكش، وبعد ست جلسات محاكمة، عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم (55 دولارا) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقال موقع العمق إن المحكمة استندت في حكمها على كون الزواج يرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين أهمها المساكنة الشرعية ومسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال التي لن تتأتى إلا بإقامة الزوجين معا في بيت واحد والعيش تحت سقف واحد.

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محكمة تجبر زوجا عربيا بالرجوع إلى زوجته مع فرض غرامة مالية (تفاصيل)

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محكمة تجبر زوجا بالرجوع إلى زوجته





كما اعتبرت المحكمة عدم حضور الزوج للمثول أمام المحكمة رغم توصله ما يشكل إقرارا ضمنيا منه بتواجده خارج “بيت الطاعة” الأمر الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج من مساكنة ومعاشرة بالمعروف وهو ما استدعى الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية.