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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. أسد يفترس أكبر “ظبي“ في العالم.. هاجمه على قارعة الطريق أمام المارة والنهاية صادمة! (فيديو صادم)

نستعرض في هذا الفيديو المذهل، مواجهة شرسة بين الكودو الأكبر (نوع من أنواع الظباء) وذكر الأسد حيث يأخذ كل منهما الآخر وجهاً لوجه.

الكودو الأكبر وهو من ظباء الغابات الموجودة في جميع أنحاء شرق أفريقيا وجنوبها كودو ألكبير يكون جسمه نحيل مع سيقان طويلة اللون رمادي إلى البني المحمر.

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انها تملك ما بين 4- 12 من الخيوط ألبيض العمودية على طول الجذع. الرأس يميل إلى أن يكون أكثر قتامة في اللون من باقي الجسم ظبيٌ الكودو يقطنُ المناطق الحرجية في أفريقيا، ويعد من أكبر الظباء في العالم إذ يبلغ إرتفاع كتفيه عن الأرض حوالي 5،1 متراً، وهو بلون بني مائل إلى اللون الأحمر أو بلون رمادي شاحب مع خطوط بيضاء على الجانبين وللذكر قرنان لولبيان طويلان قد يبلغ طول كل منهما متراً واحداً أما الانثى فهي بدون قرون.

يقتات الكودو بالأوراق والثمار والحشائش اسمه يبلغ وزن الذكور 190- 270 كغم وكحد أقصى من 315 تزن الإناث120- 150 كغ.

هذا الفيديو يوثق لحظات هجوم الأسد على الكودو في قارعة الطريق لمحاولة افتراسه أمام المارة.

انقض الأسد على الكودو فيما كان يحاول الأخير النجاة والمقاومة لكن قواه خارت وكانت نهايته صادمة بين أنياب ذكر الأسد.

شاهد المعركة الشرسة في الفيديو أدناه: