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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يتلقى قبل قليل خبر اثلج صدورالجميع من هذه الجبهة المشتعلة..لكنه اثار جنون عبد الملك الحوثي بعد الكارثة التي وقعت لكتائب الموت الحوثية

2020/02/18 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يتلقى قبل قليل خبر اثلج صدورالجميع من هذه الجبهة المشتعلة..لكنه اثار جنون عبد الملك الحوثي بعد الكارثة التي وقعت لكتائب الموت الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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