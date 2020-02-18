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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. شاهد ماذا فعل الحوثيون بقائد طائرة «تورنيدو» السعودي بعد اسقاط طائرته والقبض عليه (صورة صادمة )

تداول نشطاء حوثيون بمواقع التواصل الإجتماعي، اليوم، صورة لقائد الطائرة العسكرية التي سقطت مؤخراً في محافظة الجوف، وهو في قبضة مليشيا الحوثي.

وظهر في الصورة المتداولة التي رصدها " أحداث نت " قبل قليل، قائد طائرة “تورنيدو” السعودية وهو يعاني من إصابة بالغة في وجهه، وفق ما ذكره الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وردنا الان.. شاهد ماذا فعل الحوثيون بقائد طائرة «تورنيدو» السعودي بعد اسقاط طائرته والقبض عليه (صورة صادمة )

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وكانت جماعة الحوثي قد اتهمت التحالف العربي بقصف طاقم الطائرة التي سقطت في الجوف ومحاولة قتلهم.

وحمل التحالف العربي جماعة الحوثي مسؤولية حياة وسلامة طاقم الطائرة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي في بيان له، أن الطاقم المكون من ضابطين قفز بمظلات النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها.

وقال إن عناصر المليشيا قامت بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه الطاقم، مما يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية جماعة الحوثي.