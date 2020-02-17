عاجـــل : وفاة فنان العرب محمد عبده قبل قليل في احد مستشفيات السعودية ، وتركي بن فيصل يكشف رسميا تفاصيل ما حدث

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وفاة فنان العرب محمد عبده قبل قليل في احد مستشفيات السعودية ، وتركي بن فيصل يكشف رسميا تفاصيل ما حدث

تداولت عددا من المواقع الاخبارية العربية والسوشال ميديا اخبارا تتحدث عن وفاة الفنان محمد عبده خلال الساعات الماضية . وزعمت تلك الاخبار ان الفنان اليمني الاصل ، السعودي الجنسية "محمد عبده" توفي في احد مستشفيات السعودية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة . Advertisements وفي اول تعليق على تلك الشائعات قال الكاتب السعودي تركي بن فيصل اللاهبي أن الفنان محمد عبده حي يرزق ولا صحة للأنباء المتداولة حول وفاته. واضاف اللاهبي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: " قتلوا الملوك والرؤساء والزعماء ثم انتقلت هذه النغمة الى الفنانين والمشاهير والاعلاميين ولم يتركوا احد ، وهناك من فصلوها عن زوجها وخربوا بيتها ونشروا انها تطلقت وهذا عيب وحرام فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اراد ان يلعن نفسه فليكذب". يشار الى ان اخبار وشائعات موت الفنانين والمشاهير تصدرت خلال الفترة الاخيرة اخبار المواقع وحسابات السوشال ميديا بشكل يثير الاستغراب والتساؤل .

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