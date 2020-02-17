مناقشة آلية تنفيذ لائحة العقوبات ضد المخالفين في عملية الاصطياد بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

رأس قائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري صباح اليوم بالمكلا، اجتماعاً ضم رئيس هيئة المصائد السمكية المهندس أحمد قنزل ومدير الرقابة والتفتيش البحري محمد باطويل، لمناقشة الجوانب التنظيمية للعمل بين الجهات.

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وناقش الاجتماع آلية تنفيذ لائحة العقوبات المقررة من هيئة المصائد وتعميمها على كافة الجمعيات، لتجاوز المخالفات، وتحميل الصياد كامل المسؤولية أمام الجهات الأمنية في حالة المخالفة، وتفعيل عمل أفراد الرقابة التابعين لهيئة المصائد وتدويرهم في مواقع الإنزال، على أن تتصرف قيادة خفر السواحل بما تراه مناسب في حالة غياب أفراد الرقابة.

وكلّف اللقاء هيئة المصائد بتحديد مواقع لحفظ المعدات التي يتم مصادرتها والتحفظ عليها في جميع مديريات الساحل، ومصادرة الصيد، كما اتفق الحاضرون بنزول قوة من خفر السواحل الى مركز الإنزال بحي العمال حتى يتم ضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، بعد موافقة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وخلال اللقاء شدد قائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري على أهمية الحفاظ على المخزون والثروة السمكية التي تتمتع بها حضرموت، وتكثيف الجهود الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات واللوائح القانونية ضدهم، مؤكداً أن قيادة وأفراد الخفر لن تسمح للأيادي العابثة بالاستمرار في الاصطياد بالطرق الغير قانونية.

حضر اللقاء مستشار قائد قوات خفر السواحل عقيد ركن سعيد العامري ورئيس العمليات الرائد أمجد الكثيري وركن التوجيه ملازم ثاني منير اليزيدي ومدير مركز الانزال السمكي بالمكلا فتحي بن مخاشن.