شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصلحة الاحوال المدنية تدشن حملة صرف شهادات الميلاد في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات دشنت مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الحملة الميدانية لصرف شهادات الميلاد للاطفال المتخلفين عنها والنازحين.

الحملة التي تستمر عشرة ايام تستهدف 30 الف طفل من محافظات عدن ولحج وابين والضالع وشبوه والمكلا وسيئون والمهرة، ستعمل على منح شهادات الميلاد للاطفال المتخلقين عن الحصول على الشهادة والاطفال النازحين بدعم من اليونيسيف والمفوضية الأوروبية. حضر حفل التدشين رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل ووكيل المصلحة اللواء محمد باهارون ووكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتور اشراق السباعي.

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