شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يزور إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 الخليج 365 - المكـلا قام المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لإدارة البحث الجنائي بأمن وشرطة ساحل حضرموت.

Advertisements وخلال الزيارة أكد العميد التميمي على ضرورة البث في قضايا المواطنين العالقة، وكذا أهمية التنسيق بين إدارات الأمن والشرطة والنيابات ذات الأختصاص. مطلع من مدير إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت العقيد ياسر العامري؛ ونائب المدير المقدم رياض العكبري على أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجههم.

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