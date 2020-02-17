الكثيري يوجه بتوفير تجهيزات لورش التطبيق العملي في المعهد المهني الصناعي بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
وجّه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بتوفير جملة من الاحتياجات و التجهيزات التدريبية الخاصة بورش التدريب العملي في المعهد المهني الصناعي بسيئون و اعتماد مشروعي ترميم مبنى المعهد و بناء دورات مياه إضافية و انشاء ظلة للأنشطة الطلابية بالمعهد
و تشمل التجهيزات التدريبية لورش التطبيق العملي في اقسام المعهد جملة من الأجهزة والمعدات الحديثة في اقسام كهرباء السيارات و الالكترونيات و أجهزة فحص حديثة و نماذج محركات متكاملة و أنظمة إنذارات حرائق تدريبية و معمل حاسوب متكامل و ورشة متكاملة لصيانة الجوالات الذكية و الحاسبات
و أكد وكيل المحافظة عصام الكثيري ان السلطة المحلية بالوادي والصحراء تولي اهتماما خاصاً بتطوير قطاع التعليمي الفني و المهني من أجل رفع كفاءه و مستوى مخرجات المعاهد ذات الاحتياج في السوق المحلي مشدداً على سرعة توفير المعدات المطلوبة و تنفيذ مشروع الترميم و بناء ظلة الأنشطة ، مضيفاً الى ان السلطة اعتمدت بناء مشروع المعهد التقني الجديد بتكلفة 706 الف دولار و بلغت نسبة الإنجاز فيه قرابة 40% بالإضافة لمشروع تجهيز و تأثيث المعهد البيطري بالقطن بتكلفة 115 الف دولار و اعتماد انشاء فرع للمعهد في المديريات الغربية لوادي حضرموت .
بدوره أكد الأستاذ محبوب أمان مدير عام مكتب التعليم الفني والمهني إلى ان توفير هذه المعدات التدريبية و اعتماد مشاريع ترميم المعهد وبناء ظلة الأنشطة سيحدث نقلة نوعية في مستوى التعليم بأروقة المعهد المهني الصناعي بسيئون وسيحدث نقلة نوعية في مستوى و كفاءة المخرجات خلال الفترة القادمة مشيداً بمستوى الدعم والاهتمام المتواصل من قبل الأستاذ عصام الكثيري وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء .
حضر اللقاء الأستاذ أنيس سعيد قمصي مدير المعهد المهني الصناعي بسيئون و الأستاذ عبدالله الدهري مدير مكتب الوكيل و المهندس فائز الزعبي مدير الأدارة الفنية بديوان الوكيل عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد .
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