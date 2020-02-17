تأصيل الهوية الايمانية بصندوق نظافة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - صنعاء – رياض الزواحي

نظم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء اليوم فعالية خطابية في اطار فعاليات تدشين المرحلة الثالثة من تأصيل الهوية الايمانية .

وفي الفعالية التي حضرها وكيل أول المحافظة حميد عاصم وعدد من وكلاء المحافظة. ودشنت بقصيدة البنيان المرصوص لشاعر الثورة الشاعر معاذ الجنيد

أشار وكيل قطاع البلديات والبيئة محمد الحبارى إلى اهمية التمسك بالهوية الإيمانية كونها السبيل للفلاح والنصر المبين وهو ما اثبته ابطال الجيش واللجان الشعبية في عملية البنيان المرصوص .

وثمن جهود عمال النظافة في إبراز الوجه الحضاري للمحافظة .. لافتا إلى أن الهوية الايمانية تتمثل في العمل الجاد في خدمة المجتمع ومواجهة العدوان.

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فيما أشار نائب مشرف المحافظة يحيى المؤيدي إلى ان الانتماء لهويتنا الإيمانية شرف كبير يترتب عليه النجاح في الدنيا والاخرة .

ونوه بآن محافظة صنعاء هي الأولى تضحية بإبناءها وأموالها دفاعا عن الوطن.. مؤكدا أهمية الاستمرار في حشد الرجال المقاتلين حتى تحقيق النصر.

وفي التدشين الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق النظافة مبخوت محمد ونوابه ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات أشار رئيس نقابة عمال النظافة يحيى القحم إلى حرص عمال النظافة على انجاز مهامهم والاستمرار في الصمود والثبات في مواجهة العدوان

واختتمت فعاليات تدشين المرحلة الثالثة من تأصيل الهوية الايمانية بمحاضرة للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حول المعاني والدلالات والأهمية لمسألة تأصيل الهوية الايمانية في كل الأعمال باعتبارها الأساس لإنجاح الأعمال وضمان تفوقها وتلافي أي سلبيات ترافق بناء المجتمع مؤكدا بأن المجتمع اليمني المسلم أثبت بأنه على قدر المسوولية في تحملة وصمودة الاسطوري ضد العدوان الغاشم وعلى قد المسوولية في بناء المجتمع

حضر التدشين جموع غفير من قيادات المكاتب التنفيذية في المحافظة وعمال وعاملات النظافة في الصندوق