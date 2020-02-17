اغتيال مسؤول بما يسمى الحزام الامني الإماراتي في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، مسؤولا بما يسمى الحزام الامني الإماراتي في منطقة مصعبين بمدينة عدن . ووفقا لمصادر إعلامية تابعة لتحالف العدوان فإن القيادي الذي اغتيل يدعى راشد السعدي “أبو راغب” يعمل قائدا لنقطة جولة مصعبين شرق عدن. وتعقب المسلحون المسؤول عما يسمى “نقاط الحزام الأمني بالقطاع الشرقي” التابع للامارات لحظة اقترابه من جولة مصعبين وأطلقوا عليه النار قبل أن يلوذوا بالفرار. يأتي ذلك في سياق الفوضى الأمنية التي تعيشها مدينة عدن وباقي المناطق اليمنية جنوب البلاد، في ظل انتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها التابعة لدول العدوان.

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