شكرا لمتابعة خبر عن بينهم أبوبكر الجيلاني وتوفيق المحطوري ..عناصر من تنظيم القاعدة بقيادة المدعو علي سالم الحريزي تحاول جر المهرة إلى مربع العنف والإرهاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. رئيس الجمهورية يوجه بسرعة التعامل بحزم مع عصابات التمرد وقطاع الطرق بالمهرة الرحبي يسلّم الحريزي خطة تركية - قطرية لتفجير الأوضاع بالمهرة عاجل : إصابة ضابط بالقوات الأمنية في المهرة وقبيلة بلحاف تعلن النفير العام وتتوعد بالرد الحاسم والقوي (تفاصيل طارئة) تصريحات جديدة لمحافظ الجوف اللواء امين العكيمي يتحدث فيها عن «وضع الجوف وأين تدور المعارك وما حقيقة انتصارات الحوثيون؟»

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