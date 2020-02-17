شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط يصدر قرار تعيين "سليم مغلس " محافظ ل محافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس ما يسمي بـ" المجلس السياسي الأعلى" اليوم القرار رقم (9) لسنة 2020م بتعيين سليم محمد نعمان المغلس محافظا لمحافظة تعز. أقرأ أيضا : عاااااجل : هاني بن بريك يفاجئ الرئيس هادي برسالة غير مسبوقة "لعنة الله ستلاحقك للأبد " ماهي الحقيقة؟.. الحوثيون يدعون سقوط مأرب والقبض على العرادة واستسلام العكيمي ..والشرعية ترد رسميا "تفاصيل المشهد العام " Advertisements شاهد فيديو ..حقيقة الدعوة ل عصيان مدني يوم غدا الثلاثاء في عدن !! قائد عسكري يكشف عن عملية نوعية للجيش الوطني اليوم شرق صنعاء استعاد خلالها مواقع استراتيجية واسلحة ثقيلة وكبد المليشيا خسائر كبيرة "احصائية اولية وتفاصيل "

ويذكر ان سليم مغلس يشغل منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية في حكومة الانقلاب , وعضو في الوفد المفاوض لميشيا الحوثي في الكويت وعمان والسويد . ويرى مراقبين ان قرار التعيين ما هو الا عملية اقصاء وتهميش ل مغلس مثله مثل باقي المواليين ل جماعة الحوثي ومن هم لا ينتمون ل السلالة الهاشمية .

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