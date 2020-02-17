شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي الحقيقة؟.. الحوثيون يدعون سقوط مأرب والقبض على العرادة واستسلام العكيمي ..والشرعية ترد رسميا "تفاصيل المشهد العام " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 11:01 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

الشائعات التي نشرها الحوثيون في مناطق سيطرتهم ركزت على الحديث عن سيطرة كلية على محافظتي مأرب والجوف، والقبض على محافظ مأرب، واستسلام محافظ الجوف، والسيطرة على شركة النفط وحقول الغاز، موعزين للمواطنين بأنه بات بإمكانهم الحصول على اسطوانة الغاز وفق ما أكده سكان محليون لـ"الثورة نت"، لا اساس لها ولا تمد للواقع باي صلة من الصحة.

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وافادت مصادر ان الابطال ثابتون بمواقعهم السابقة ولا يوجد اي تقدم للحوثيين، نافيا كل ماقالته وسائل النقل الحوثية، وسلطان العرادة شامخ شموخ الجبال في مأرب و في مقدمة الابطال في الجبهات و يتوعد بعدم دخول الحوثي لاراضي مأرب مهما كان الثمن.

واكدت المصادر ان التغني بأكاذيب الانتصارات الخرافية في مأرب والجوف للحوثي هو لاجل التغرير بمقاتليها و رفع معنوياتهم للدفع بهم الى الجبهات و استغلالهم

