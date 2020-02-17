شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. رئيس الجمهورية يوجه بسرعة التعامل بحزم مع عصابات التمرد وقطاع الطرق بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، المشير ركن عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الإثنين، كافة الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة المهرة، بسرعة التعامل بحزم واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المناسبة ضد عصابات المتمردين وقطاع الطرق الذين ما فتئوا يقلقون الأمن والسكينة العامة بالمحافظة.

وأوضح مصدر مسؤول بمحافظة المهرة، أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية جاءت على خلفية الكمين الغادر الذي نصبه متمردون اليوم واستهدفوا من خلاله رتل من قوات التحالف العربي أثناء ما كانت في طريقها إلى منفذ شحن.

وأكد المصدر أن فخامة رئيس الجمهورية وجه نائبة الفريق علي محسن الأحمر بالتعامل مع الموضوع وتوجيه السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة وعلى رأسها محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت، وقائد المحور، وكافة الأجهزة والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة للتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ونشر الفوضى بالمحافظة.

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وبيّن المصدر أن نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر، بدوره، قام بالتواصل مع محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، وقائد المحور، وابلغهم بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.. مشددا على ضرورة وضع حد لعصابات التمرد تلك وغيرها من قطاع الطرق والضرب بيد من حديد.

وحسب المصدر فإن محافظ المحافظة وقائد المحور بدورهما وجها كافة الأجهزة والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة للتقيد بتوجيهات فخامة الرئيس والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المهرة واقلاق سكينتها العامة.

وكان مجموعة من المتمردين المسلحين نصبوا ظهر اليوم كمينا على الطريق المؤدي إلى منفذ شحن، واستهدفوا من خلاله رتل من قوات التحالف العربي التي كانت في طريقها إلى المنفذ .. إلا إن تلك القوات مسنوده بقوات المهام الخاصة بالمحافظة تمكنتا من افشال الكمين وملاحقة الجناة الذين لاذوا بالفرار.. في حين لم تنتج عن الحادثة أية خسائر.