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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ماذا فعل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وقهر الملك السعودي وكل حكام الخليج بهذه الطريقة التي هزت وجدان كل ابناء الوطن العربي

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