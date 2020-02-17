شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى عملاقة قطعت الطريق أمام المارة فهاجمها كلب شرس .. وكانت النهاية صادمة! "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يتجول مع كلبه من نوع دوبيرمان الضخم، حيث تفاجأ الشاب بثعبان وسط الطريق.

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وطلب الشاب المساعدة من كلبه، فلبى النداء وركض نحو مصدر الخطر بسرعة، وأمسك بالأفعى وألقى بها بالهواء لعشرات الأمتار، الأمر الذي أدى إلى فتح الطريق أمام صاحبه.

وحصد الفيديو الذي انتشر عبر موقع "تويتر" اهتمام أكثر من 150 ألف مستخدم، حيث اعتبر بعض المتابعين أن الفيديو ليس صحيحا وإنما مسرحية بطلها الشاب وكلبه، وأن الأفعى غير حقيقية، بينما أشاد بعضهم الآخر بشجاعة الكلب ووفائه لصاحبه.