شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وضعو الكلب في قفص الأسد فحدثت المفاجأة التي ادهشت الجميع ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لم تمنع الإعاقة شخص الماني يدعى "جون" من ممارسة هواياته في تربية الحيوانات ، حيث قام مؤخرا بتربية ورعاية شبل اسد وشبل نمر واطعمهم الكثير من اللبن واللحم الني.

وعلى الرغم من ان الشبلين من فصيلتين مختلفتين إلا انهم تصرفوا كالاخوة ، يلعبون معا خارج المنزل ويتناولون الطعام معا ويقضون الوقت سويا .

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وعندما كبرت الأشبال قام جون بنقلها إلا إحدى الحدائق التي كان يعمل حارسا لها ، وهناك فكر ان يجعل الاسد يعيش في قفص واحد مع الاسود المتواجدة بالحديقة ، لكنه تراجع عن ذلك خوفا من ان يفتكو به .

وبعد تفكير طويل قرر جون ان يغامر بتجربة جديدة ، وقام بوضع الاسد في قفص وحيد ، ونقل اليه اثنين من صغار الكلاب الالمانية ، وتوقع الجميع ان يفتك بهم الاسد ، لكنهم تفاجئو عندما شاهدوة يلعب معهم ويلاطفهم .

شاهدو الفيديو التالي :