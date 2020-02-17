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صنعاء - ياسمين الخيامي - بينهم أبوبكر الجيلاني وتوفيق المحطوري ..عناصر من تنظيم القاعدة بقيادة المدعو علي سالم الحريزي تحاول جر المهرة إلى مربع العنف والإرهاب

نجحت قوات التحالف العربي ظهر اليوم من إفشال محاولة إرهابية تمثلت في كمين مسلح نصبه متمردون بقيادة المدعو علي سالم الحريزي وعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابية بينهم المدعو أبوبكر الجيلاني وتوفيق المحطوري على الخط الدولي الرابط بين مديرية شحن محافظة المهرة وسلطنة عمان الشقيقة وكالعادة لاذ المتمردون بالفرار ، وتأتي هذه المحاولة الفاشلة بعد عدد من الحوادث المماثلة كنصب الكمائن المسلحة ومحاولات الإغتيال والتعدي على النقاط الأمنية وغيرها من المحاولات الواضحة لجر محافظة المهرة الآمنة إلى مربع العنف والإرهاب الذي تتغذى عليه هذه الجماعات المتطرفة كمورد رئيسي لتنفيذ مشاريعها الإرهابية وكأن حالة الأمن والاستقرار والتنمية التي تشتهر بها المهرة لاتتماشى مع ميولهم ونزعاتهم الإجرامية التي تتغذى على الفوضى والإرهاب وسفك دماء الأبرياء ، -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. السلطات السعودية تباغت كل المغتربين وتعلن رسميا الترحيل الفوري لكل من يرتكب هذه المخالفة حتى لو كانت لديه اقامة نظامية ورد للتو ...شاهدة ردة الفعل القوية للرئيس هادي وكيف قصم ظهر عيدروس الزبيدي بعد الهجوم على القوات السعودية في الجنوب Advertisements تحذير صيني عاجل..اذا شاهدت هذه العلامات في اي شخص لا تقترب منه ابدا حتى لو كانت زوجتك او احد اولادك لأنه مصاب بفيروس كورونا القاتل(صورة ) عاجل ..طارق عفاش يباغت هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي بخطوة جريئة ومفاجئة جعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا ولا يصدق ما حدث ( فيديو ) الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويرد بقوة على تهديدات الحوثيين باقتحام مارب ويرفع رأية التحدي بخطوة شجاعة نزلت على رأس عبد الملك الحوثي كالصاعقة واربكت كل حساباته عاجل..المجلس الانتقالي يباغت الجميع بقرار خطير ويوقف السلع السعودية ويمنع منعا باتا دخولها الى كل المحافظات الجنوبية ويضع هذا الشرط لاستقبال السلع ( وثيقة )

من جهة أخرى صرح مصدر مسؤول أن قيادة المحافظة وقيادة التحالف العربي تعلم جيداً أن عصابة التمرد تسعى لجر المحافظة وقوات التحالف إلى مربع الفوضى والعنف من خلال عدد من المحاولات المتفرقة لإستعداء قوات التحالف والدوريات الأمنية ومع ذلك تنتهج القيادة سياسة ضبط النفس والحرص على الأمن والسلم الاجتماعي ولن تثنيها هذه المحاولات عن أداء مهامها الأمنية بالتنسيق والتعاون المباشر مع قيادة المحافظة وكافة الوحدات الأمنية بالمحافظة . في ذات السياق أكدت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أن أمن واستقرار المهرة خط احمر يتفق عليه جميع عقلاء المهرة موضحاً أن السلطة المحلية وكافة الوحدات الأمنية والعسكرية ستضرب بيد من حديد كل من حاول زعزعة ألأمن وتعكير صفو السلم والسكينة العامة التي تتمتع بها محافظة المهرة .

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