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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل.. القبض على 2 من المحافظين في هذه المحافظات وايداعهم السجن رغم انه تم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية ( اسماء المحافظين )

أمر مستشار التحقيق في المحكمة الجزائرية العليا، مساء الإثنين، بإيداع محافظين بارزين لولاية سكيكدة الشرقية رهن الحبس المؤقت، بـ“تهم تبديد المال العام، والكسب غير المشروع، وسوء استغلال الوظيفة، ومزايا غير مستحقة، وتعارض مصالح“. وقال بيان للمحكمة العليا وهي الهيئة القضائية الأعلى في البلاد: إن ”محمد بودربالي وفوزي بن حسين جرى حبسهما؛ لارتكابهما جرائم فساد خلال عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. السلطات السعودية تباغت كل المغتربين وتعلن رسميا الترحيل الفوري لكل من يرتكب هذه المخالفة حتى لو كانت لديه اقامة نظامية ورد للتو ...شاهدة ردة الفعل القوية للرئيس هادي وكيف قصم ظهر عيدروس الزبيدي بعد الهجوم على القوات السعودية في الجنوب Advertisements تحذير صيني عاجل..اذا شاهدت هذه العلامات في اي شخص لا تقترب منه ابدا حتى لو كانت زوجتك او احد اولادك لأنه مصاب بفيروس كورونا القاتل(صورة ) عاجل ..طارق عفاش يباغت هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي بخطوة جريئة ومفاجئة جعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا ولا يصدق ما حدث ( فيديو ) الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويرد بقوة على تهديدات الحوثيين باقتحام مارب ويرفع رأية التحدي بخطوة شجاعة نزلت على رأس عبد الملك الحوثي كالصاعقة واربكت كل حساباته عاجل..المجلس الانتقالي يباغت الجميع بقرار خطير ويوقف السلع السعودية ويمنع منعا باتا دخولها الى كل المحافظات الجنوبية ويضع هذا الشرط لاستقبال السلع ( وثيقة ) جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم ندوة حكومية واسعة مع المحافظين، وفيها جرى تحذير الولاة من التورط في شبهات الفساد وجرائم سوء تسيير الشأن المحلي. الرئيس الجزائري يمنع الوزراء من الزيارات الميدانية بمواكب رسمية‎

وتجري الجزائر منذ فترة تحقيقات أمنية وقضائية في قضايا فساد جرى ارتكابها في العهد السابق، من طرف مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بينهم وزراء ورجال أمن ومحافظون. يذكر ان المحافظين الذين تم القبض عليهم كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة هو الذي عينهم في تلك المناصب.

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