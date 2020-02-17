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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرحبي يسلّم الحريزي خطة تركية - قطرية لتفجير الأوضاع بالمهرة

2020/02/17 الساعة 10:16 مساءً (الخليج 365 المهرة /خاص)

أفادت مصادر مطلعة بأن زيارة المدعو مختار الرحبي لمحافظة المهرة تأتي ضمن خطة قطرية - تركية تستهدف إدخال المحافظة في أتون الفوضى ومربع العنف والاقتتال الداخلي عبر أدواتهم المحلية المعروفة. وأكدت المصادر بأن المدعو الرحبي خلال زيارته السريعة التقى ب علي سالم الحريزي بأحد كهوف البادية وسلمه الخطة لتفجير الأوضاع وزعزعة أمن المحافظة واستقرارها مقابل أموال طائلة بالعملة الصعبة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. السلطات السعودية تباغت كل المغتربين وتعلن رسميا الترحيل الفوري لكل من يرتكب هذه المخالفة حتى لو كانت لديه اقامة نظامية ورد للتو ...شاهدة ردة الفعل القوية للرئيس هادي وكيف قصم ظهر عيدروس الزبيدي بعد الهجوم على القوات السعودية في الجنوب Advertisements تحذير صيني عاجل..اذا شاهدت هذه العلامات في اي شخص لا تقترب منه ابدا حتى لو كانت زوجتك او احد اولادك لأنه مصاب بفيروس كورونا القاتل(صورة ) عاجل ..طارق عفاش يباغت هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي بخطوة جريئة ومفاجئة جعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا ولا يصدق ما حدث ( فيديو ) الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويرد بقوة على تهديدات الحوثيين باقتحام مارب ويرفع رأية التحدي بخطوة شجاعة نزلت على رأس عبد الملك الحوثي كالصاعقة واربكت كل حساباته عاجل..المجلس الانتقالي يباغت الجميع بقرار خطير ويوقف السلع السعودية ويمنع منعا باتا دخولها الى كل المحافظات الجنوبية ويضع هذا الشرط لاستقبال السلع ( وثيقة ) وكانت قبائل المهرة قد استنكرت هذه الزيارة المشبوهة وطالبت بطرد المدعو الرحبي ، معبرة عن استنكارها لما يقوم به علي الحريزي من أعمال تخريبية وإثارة الفوضى والذكاء الصغينة والصراعات بين أبناء المهرة تنفيذا لاجندة خارجية خبيثة وخطيرة.

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