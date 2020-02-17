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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. إصابة ضابط بالقوات الأمنية في المهرة وقبيلة بلحاف تعلن النفير العام وتتوعد بالرد الحاسم والقوي (تفاصيل طارئة)

نفذت مساء اليوم الإثنين عصابة خارجة عن القانون كمين مسلح استهدف القوات الأمنية والحكومية القرب من منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان في محافظة المهرة شرق اليمن .

وبحسب مصادر أمنية ، اسفر الهجوم عن تعرض الملازم "سالم بلحاف" لإصابة بالغة نقل على إثرها الى المستشفى ، فيما تمكنت القوات الأمنية من دحر الهجوم الغادر واجبار المسلحين على الفرار تحت غطاء ناري كثيف .

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واكدت المصادر أن إصابة الملازم سالم بلحاف ، استدعت النكف القبلي لقبيلة بلحاف ، التي تداعى أفرادها من كل حدب وصوب ، واعلنت النفير العام للرد على الكمين الغادر الذي تعرض له الملازم سالم بلحاف .

و اشارت المصارد إلى أن قبيلة بلحاف تعهدت للجناة بالعقاب المناسب ، متوعدة عصابة التمرد التي يقودها الحريزي ومن معه بالرد الحاسم والقوي ، وبما يضمن عدم تكرار هذه الحادثة الإجرامية والجبانة التي ارتكبتها بحق القوات الأمنية وأبناء المهرة .

من جانبها القوات الأمنية دعت إلى التحلي بضبط النفس ، وعدم الانجرار الى حرب قبلية واهليه لا يحمد عقباها ، متوعدة بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا ما ارتكتب أيديهم من جرم بحق القوات الأمنية وأبناء المهرة ،

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي عقب عقب إجتماع عقده مستشار وزير الاعلام مختار الرحبي مع زعماء التمرد والفوضى بالمحافظة على رأسهم الحريزي وعبود هبود ، بالتزامن مع شن الرحبي حملة تحريض إعلامية ضد المحافظة وقياداتها ورموزها .