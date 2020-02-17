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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. السلطات السعودية تباغت كل المغتربين وتعلن رسميا الترحيل الفوري لكل من يرتكب هذه المخالفة حتى لو كانت لديه اقامة نظامية

أطلقت "المديرية العامة للجوازات"، اليوم الاثنين؛ تحذيرًا مهمًا إلى المقيمين المتواجدين على أراضي المملكة، من إمكانية الوقوع في مخالفة تعرضهم إلى غرامات مالية. وقالت "الجوازات السعودية" -بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"-: إن "عدم الالتزام بتجديد هوية مقيم يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي تصل إلى الإبعاد". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. السلطات السعودية تباغت كل المغتربين وتعلن رسميا الترحيل الفوري لكل من يرتكب هذه المخالفة حتى لو كانت لديه اقامة نظامية ورد للتو ...شاهدة ردة الفعل القوية للرئيس هادي وكيف قصم ظهر عيدروس الزبيدي بعد الهجوم على القوات السعودية في الجنوب تحذير صيني عاجل..اذا شاهدت هذه العلامات في اي شخص لا تقترب منه ابدا حتى لو كانت زوجتك او احد اولادك لأنه مصاب بفيروس كورونا القاتل(صورة ) Advertisements عاجل ..طارق عفاش يباغت هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي بخطوة جريئة ومفاجئة جعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا ولا يصدق ما حدث ( فيديو ) الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويرد بقوة على تهديدات الحوثيين باقتحام مارب ويرفع رأية التحدي بخطوة شجاعة نزلت على رأس عبد الملك الحوثي كالصاعقة واربكت كل حساباته عاجل..المجلس الانتقالي يباغت الجميع بقرار خطير ويوقف السلع السعودية ويمنع منعا باتا دخولها الى كل المحافظات الجنوبية ويضع هذا الشرط لاستقبال السلع ( وثيقة ) وأوضحت أن "عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها (500 ريال)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها (1000 ريال)". وأكدت "الجوازات السعودية"، أنه "في حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد"، مشددة على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها. وأضافت: أنه يمكن التأكد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية. وختمت "الجوازات السعودية"، بالإشارة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد "هوية مقيم"، تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.

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