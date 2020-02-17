الأجهزة الأمنية بـ"تريم" تضبط مطلقي النار في أحد الأعراس بالمديرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية تريم، بوادي حضرموت شرقي اليمن، اليوم الاثنين، عددًا من مطلقي النار في أحد الأعراس بالمديرية، وأودعتهم السجن؛ بعد القبض عليهم، لمخالفتهم القانون.
ووفقاً لـ"مركز الاعلام الأمني بوادي حضرموت"، "في منشور له، على "الفيس بوك"، "أنه وبتوجيهات من العميد مبارك العوبثاني مدير عام أمن الوادي والصحراء، قام أمن وشرطة مديرية تريم بضبط مطلقي النار مساء أمس الأحد في أحد الاعراس بالمديرية".
وشدد الأمن بتريم، على أهمية ضبط المخالفين والخارجين عن القانون في الأعراس والمناسبات، والذي يؤدي ذلك إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.
وفي وقت سابق أقرت السلطة المحلية بتريم بمنع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، والقبض على المخالفين، بعد وفاة فتاة بسبب رصاص راجع تم إطلاقه في أحد الزواجات العام الماضي 2019م.
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