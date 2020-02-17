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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراسل "الخليج 365": وصول مولدين كهربائين جديدين لمحطة التوليد بالشحر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365 - خاص
أفاد مراسل "الخليج 365" أن ميناء المكلا بساحل حضرموت، استقبل مساء اليوم الإثنين 17 فبراير/شباط، باخرة تحمل على متنها مولدين كهربائين جديدين مع ملحقاتهما.
وبحسب مراسلنا، فإن المولدين اللذين تبلغ قدرتهما نحو 40 ميقا، هما اثنان من أصل اربه مولدت، وهما من ضمن إنشاء محطة التوليد الجديدة.
سيصلان محطة التوليد الجديدة بمدينة الشحر شرقي المكلا، في غضون ساعات من الآن.
وقال مراسلنا نقلا عن مصادر مطلعة، إن مراسيم التدشين باستلام المولدات، ستكون صباح يوم غد الثلاثاء.
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