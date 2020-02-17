شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر لـ"اليمن العربي": الإخوان يهاجمون كل من حارب ويحارب المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: كشف مصدر مطلع، بأن الإخوان يهاجمون كل من حارب ويحارب المليشيات الحوثية.

وشدد المصدر في حديث خاص لمراسل "الخليج 365" أن الإخوان يتعمدون مهاجمة من يحارب الحوثيين إعلاميا أو عسكرياً أو كليهما. وتابع "ومن هذه الجهات والألوية والتشكيلات العسكرية التي واجهت ومازالت تواجه المليشيات الحوثية حتى الآن ويهاجمها حزب الإصلاح الإخواني التحالف العربي ( السعودية والإمارات ). Advertisements وبحسب المصدر، فإن الإخوان يهاجمون كتائب أبو العباس وقائدها العقيد عادل عبده فارع أبوالعباس في تعز. كما يهاجمون اللواء 35 مدرع وقائده الشهيد القائد عدنان الحمادي في تعز،والمقاومة الجنوبية والأحزمة والنخب بالجنوب. كما يشمل الهجوم الإخواني "العمالقة والمقاومة التهامية والمقاومة الوطنية بالساحل الغربي". وكذلك الألوية العسكرية السلفية في البقع وصعدة وحرض، طبقا للمصدر.

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