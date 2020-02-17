شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "ملك عربي وولي عهده يجمعان القمامة" في سابقه اولى لزعيم عربي والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - ارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الحسين بن عبدالله، في حملة لجمع القمامة وتنظيف أعماق البحر في خليج العقبة، من اجل المحافظة على الشعب المرجانية والثروة البحرية.



وظهر الملك ونجله، في مقطع فيديو نشرته "الجمعية الأردنية الملكية لحماية البيئة البحرية"، وهما يشاركان في حملة تنظيف خليج العقبة.



وعلقت الجمعية على مقطع الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها، وحمايتها واجب علينا جميعا".



ونال الفيديو على إعجاب النشطاء في الأردن، مشيدين بمبادرة الملك وولي عهده، للتشجيع على سياحة الغوص والمحافظة على الشعب المرجانية وعدم إلقاء قمامة في البحر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "ملك عربي وولي عهده يجمعان القمامة" في سابقه اولى لزعيم عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.