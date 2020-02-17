- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلكي عياش يكشف عن الحالة الجوية خلال النصف الثاني من فبراير الجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
أفاد الفلكي، محمد عياش، اليوم الاثنين، بإستمرار الأجواء الربيعيةِ المُعتدله والدافئة نسبياً مع الفترة الجوية من النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.
وأضاف عياش في بلاغ صحفي تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "مع مُعدل درجات حراره صغرى مُتوقعه وفقاً لِبيانات نماذج الطقس العدديه،عند حدود (8° إلى 15°) على المرتفعات الجبليه، وعند (12° إلى 19°) على الهضاب والمناطق الصحراويه، و (21° إلى 25°) على السهول والمناطق الساحليه.
وتابع "فيما تكون توقعات هطول الأمطار ضئيلة ومحدودة على بعض المناطق من السهول والسواحل الغربية والجنوبيةِ الشرقية، وذلك خلال الفترة من (الخميس 20/فبراير، وحتى الثلاثاء 25/فبراير).
كانت هذه تفاصيل خبر الفلكي عياش يكشف عن الحالة الجوية خلال النصف الثاني من فبراير الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.