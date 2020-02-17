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الفلكي عياش يكشف عن الحالة الجوية خلال النصف الثاني من فبراير الجاري 

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الفلكي عياش يكشف عن الحالة الجوية خلال النصف الثاني من فبراير الجاري 

عدن - الخليج 365

أفاد الفلكي، محمد عياش، اليوم الاثنين، بإستمرار الأجواء الربيعيةِ المُعتدله والدافئة نسبياً مع الفترة الجوية من النصف الثاني من شهر فبراير الجاري. 

 

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وأضاف عياش في بلاغ صحفي تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "مع مُعدل درجات حراره صغرى مُتوقعه وفقاً لِبيانات نماذج الطقس العدديه،عند حدود (8° إلى 15°) على المرتفعات الجبليه، وعند (12° إلى 19°) على الهضاب والمناطق الصحراويه، و (21° إلى 25°) على السهول والمناطق الساحليه.

 

 

وتابع "فيما تكون توقعات هطول الأمطار ضئيلة  ومحدودة على بعض المناطق من السهول والسواحل الغربية والجنوبيةِ الشرقية،  وذلك خلال الفترة من (الخميس 20/فبراير، وحتى الثلاثاء 25/فبراير).

 

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