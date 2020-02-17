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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواطنون يشكون توزيع مواد إغاثية فاسدة غرب إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
إب - الخليج 365
اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة إب توزيع مواد إغاثية وإنسانية فاسدة ومنتهية الصلاحية بعدد من البلدات والمناطق بعدد من مديريت المحافظة.
وقالت مصادر مطلعة إنه وللشهر الثاني على التوالي تواصل إحدى المنظمات الإنسانية توزع أغذية فاسدة غير صالحة للإستخدام الآدمي ومنها مادتي البر والدقيق على المواطنين في مديريتي العدين ومذيخرة وسط صمت وتخادم بين المليشيا والمنظمات الإغاثية.
وانتقد المواطنون إجراءات المنظمات وصرفها مواد فاسدة ومنهية الصلاحية بعد تخزينها لوقت طويل نتيجة رفض مليشيا الحوثي عمليات الصرف ووضع شروط مرهقة للمنظمات من قبل المليشيا لتنفيذ عمليات الصرف.
وتمارس مليشيا الحوثي الإنقلابية على المنظمات إجراءات معقدة تتسبب بفساد وانتهاء عدد من المساعدات الإنسانية في الوقت الذي يكون المواطن بأمس الحاجة لتلك المساعدات التي يحرم منها الكثير من المواطنين.
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