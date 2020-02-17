السلطات الصومالية تعتقل "الكثير" في أفغوي بسبب مقتل الصحفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أعلنت السلطات في إقليم شبيلي السفلى في الصومال عن اعتقال العديد من الأشخاص في عملية في بلدة أفغوي بسبب مقتل الصحفي عبدولي علي أونلاين يوم الأحد.



وكان حاكم إقليم شابيلي السفلى إبراهيم عدن علي قد أمر بإجراء تحقيقات سريعة في مقتل الصحفي واعتقال مرتكبي الجريمة.

وقال إبراهيم عمر قاسم ، مفوض مقاطعة أفغوي ، إن قوات الأمن ألقت القبض على العديد من الأشخاص في عملية نفذت بعد القتل مباشرة.

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وقال إن المشتبه بهم اعتقلوا من مناطق قريبة من مسرح الجريمة وحول منزل الصحفي.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن اغتيال الصحفي.

الصومال هي واحدة من أخطر الدول في العالم التي يعمل فيها الصحفيون.