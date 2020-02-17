"فجر مصر" يستعرض حقائق لأول مرة عن إخوان اليمن أحد أهم أسباب الحرب والفتنة بالبلاد (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

خاص_الخليج 365

تناول محمد كشك مقدم برنامج فجر مصر على قناة الفجر المصرية، أساليب الأخوان وكيف أفسدوا الحياة باليمن.



جاءت الحلقة تحت عنوان "إخوان اليمن شيطان لا تؤتمن"، والذي تمت باستضافة رئيس تحرير موقع الخليج 365 الدكتور جمال محسن.

Advertisements

وقال محسن بأن شيطان الإخوان شيطان متمدد، موضحاً بأن اليمن هو بنيان اجتماعي متماسك، وان الشرعية الإسلامية هي التي تحكم داخل اليمن.

وأضاف بأن عندما قامت الوحدة اليمنية كان شعب الشمال والجنوب سعداء وكان هناك من يتأمر عليهم ، وان الاخوان كانوا يرفضون هذا الدستور، والذين تحالفوا مع علي عبدالله صالح ضد الوحدة، وكان الأخوان المسلمين أحد أسباب الحرب والفتنة باليمن.

وكشف بأن الاخوان المسلمين أباحوا دمائهم عام 94، مؤكداً بأن ما ذكره حقائق، وان هناك ظلم وقع على ابناء الجنوب ظلم.