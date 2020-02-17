القوات الحكومية تشن هجوما واسعا على مواقع المليشيات صعدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

صعدة - الخليج 365

شنت القوات الحكومية، هجوما واسعا على مواقع مليشيات الانقلاب الحوثي في منطقة مران معقل زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements

وقال مصدر عسكري ان القوات الحكومية مسنودة بمروحيات ومدفعات التحالف العربي شنت هجوما واسعا على مواقع المليشيات على تخوم جبل العقيم المطلة على جبال المسطبة والمروي بمنطقة مران.

وأضاف المصدر، أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر المليشيات الحوثية وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وأفاد أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات للمليشيات الحوثية القادمة من مديرية الظاهر ماأسفر عن تدمير عربتين وقتل جميع من كانوا عليها.

وتشهد عدد من مديريات محافظة صعدة مواجهات عسكرية بين الطرفين وتتركز بشكل كبير في كتاف وباقم كبرى مديريات المحافظةمعقل زعيم الحوثيين وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.