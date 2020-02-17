شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : صدور قرارات تعيين قيادات عسكرية في 8 مناصب قيادية عليا في الجيش اليمني !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 07:32 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر مطلعة أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قام بإصدار قرارات لتغيير 8 قيادات عسكرية كبيرة. ووفقاً للمصادر فإن التغييرات جاءت نتاج أن القادة السابقين محسوبين على حزب الإصلاح أخوان اليمن وتم استبدلهم بقيادات أخرى. أقرأ أيضا : عااااجل : مؤشرات خطيرة تنذر بنشوب حالة من التمرد والاحتقان داخل جماعة مليشيا الحوثي في اكبرالمدن اليمنية وخروجها عن السيطرة في القريب العاجل "تفاصيل ساخنة " ما حقيقة مقتل اللواء العكيمي محافظ الجوف وتفاهمات حول تسليم العراد ل مأرب سلميا وفق اتفاق مع الحوثي ..تفاصيل ومستجدات طارئة !! وبحسب المصادر فقد قضت التعيينات الجديدة كالتالي: Advertisements تعيين محمد محسن الحرملي أركان حرب المنطقة السابعة تعيين العميد يحيى حنشل قائدا للواء 314 مدرع تعيين العقيد يحيى تامة قائدا للواء 29 ميكا تعيين محمد العسودي قائد للواء 203 مشاة تعيين العقيد عبدالعزيز الحيدري قائد اللواء 133 مشاة تعيين العقيد عبدالرقيب دبوان قائد للواء121 مشاة تعيين محمد الذيفاني قائد اللواء 310مدرع تعيين العقيد حسين العكمي قائد اللواء 141 مشاة.



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