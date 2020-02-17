شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير : ما الذي سيحصل في الساعات القادمة بعدد من المحافظات وعلى الجميع الحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 08:32 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

طقس صحو إلى غائم جزئيا و بارد نسبيا على المرتفعات و الهضاب الداخلية خلال الليل و الصباح الباكر.

أقرأ أيضا :

عااااجل : مؤشرات خطيرة تنذر بنشوب حالة من التمرد والاحتقان داخل جماعة مليشيا الحوثي في اكبرالمدن اليمنية وخروجها عن السيطرة في القريب العاجل "تفاصيل ساخنة "

ما حقيقة مقتل اللواء العكيمي محافظ الجوف وتفاهمات حول تسليم العراد ل مأرب سلميا وفق اتفاق مع الحوثي ..تفاصيل ومستجدات طارئة !!

Advertisements

طقس صحو إلى غائم جزئيا على المرتفعات الغربية بوجه عام.

طقس صحو إلى غائم جزئيا على السواحل الشرقية، و غائم جزئيا إلى غائم على السواحل الجنوبية،و قد تهطل أمطار خفيفة متفرقة عليها، و الرياح تتراوح سرعتها بين (8 – 16) عقدة، و اتجاهاتها شرقية و جنوبية شرقية.

طقس صحو إلى غائم جزئيا على السواحل الغربية، و الرياح جنوبية شرقية و جنوبية، تتراوح سرعتها بين (15 – 25) عقدة، مثيرة للأتربة و الرمال و تعمل على اضطراب البحر و ارتفاع الموج.

طقس غائم جزئيا على ارخبيل سقطرى، و الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين (5 – 16) عقدة.

طقس صحو إلى غائم جزئيا على المناطق الصحراوية، و الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة

