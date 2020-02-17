شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير : ما الذي سيحصل في الساعات القادمة بعدد من المحافظات وعلى الجميع الحذر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 08:32 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
طقس صحو إلى غائم جزئيا و بارد نسبيا على المرتفعات و الهضاب الداخلية خلال الليل و الصباح الباكر.
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طقس صحو إلى غائم جزئيا على المرتفعات الغربية بوجه عام.
طقس صحو إلى غائم جزئيا على السواحل الشرقية، و غائم جزئيا إلى غائم على السواحل الجنوبية،و قد تهطل أمطار خفيفة متفرقة عليها، و الرياح تتراوح سرعتها بين (8 – 16) عقدة، و اتجاهاتها شرقية و جنوبية شرقية.
طقس صحو إلى غائم جزئيا على السواحل الغربية، و الرياح جنوبية شرقية و جنوبية، تتراوح سرعتها بين (15 – 25) عقدة، مثيرة للأتربة و الرمال و تعمل على اضطراب البحر و ارتفاع الموج.
طقس غائم جزئيا على ارخبيل سقطرى، و الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين (5 – 16) عقدة.
طقس صحو إلى غائم جزئيا على المناطق الصحراوية، و الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة
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